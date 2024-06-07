BM "şok edici" dedi: Telefon görüşmesini sosyal medyada paylaşan İsrailli temsilciye sert tepki

İSRAİL ORDUSU KARA LİSTEYE GİRDİ

Dujarric, kara listenin olduğu raporun BM Güvenlik Konseyi'nin talebi üzerine her yıl hazırlandığına dikkati çekerek, "Çocuklara yönelik silahlı çatışma bölgelerindeki duruma ilişkin bu rapor, resmi internet sitesindeki belirtilen çok iyi oluşturulmuş ve şeffaf bir metodolojiye dayanmaktadır." şeklinde konuştu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, X hesabından bu sabah yaptığı video kaydı paylaşımda, "Genel Sekreter'in, İsrail ordusunu, çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların 'kara listesine' koyma kararına ilişkin resmi bildirimi aldım." ifadelerini kullanmıştı.