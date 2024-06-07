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Macron'dan skandal açıklama: Filistin devletini tanımak için uygun ortamın bulunmuyor

Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Macron’dan skandal açıklama: Filistin devletini tanımak için uygun ortamın bulunmuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu.

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