06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Belçika'da Başbakan De Croo'ya "Filistin'i tanı" çağrısı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
Belçika’da Başbakan De Croo’ya Filistin’i tanı çağrısı

Gazze'deki insanlık dışı katliamları bitmek bilmeyen terör devleti İsrail'e dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın ülkelere Filistin devletini tanımaya yönelik çağrısının ardından ülkeler harekete geçmişti. Belçika'da 26 sivil toplum organizasyonu da Başbakan Alexander De Croo'dan Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımasını istedi.

Belçika'da 26 sivil toplum organizasyonu, Başbakan Alexander De Croo'dan Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımasını istedi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika-Filistin Derneği ve Hıristiyan İşçi Hareketi isimli organizasyonların öncülüğünde De Croo'ya hitaben bir çağrı kaleme alındı.

Belçika Başbakanı Alexander De CrooBelçika Başbakanı Alexander De Croo

Aralarında dernek ve sendikaların da yer aldığı 26 organizsyon tarafından imzalanan metinde, De Croo, Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımaya çağrıldı.

Sivil toplum organizasyonları, bu tanımanın "Belçika'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesini teşvik etme yükümlülüğünü yansıtacağını" vurguladı.

Belçika'da Kasım 2023'te, Filistin'in tanınması üzerine çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konuya ilişkin açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak tanıma duyurusunun "doğru zamanda" yapılacağını tekrarlıyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör