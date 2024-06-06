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UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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UNICEF: Gazze’de 10 çocuktan 9’u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını bildirdi.

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