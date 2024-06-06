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Arap Birliği, İİT ve Suudi Arabistan Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşünü" kınadı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Arap Birliği, İİT ve Suudi Arabistan Doğu Kudüs’teki provokatif bayrak yürüyüşünü kınadı

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Suudi Arabistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşünü" kınadı.

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