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Filistin: Doğu Kudüs'te yapılan bayrak yürüyüşü şehrin gerçekliğini değiştirmeyecek

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Filistin: Doğu Kudüs’te yapılan bayrak yürüyüşü şehrin gerçekliğini değiştirmeyecek

Filistin Devlet Başkanlığı, Kudüs'ün işgalinin 57. yılında Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'nda yapılan bayrak yürüyüşünü uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek, bunun şehrin gerçekliğini değiştirmeyeceğini vurguladı.

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