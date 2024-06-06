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Son dakika | İsrail'den Gazze'de katliam | Mülteci kampına saldırı: Ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Son dakika | İsrail’den Gazze’de katliam | Mülteci kampına saldırı: Ölenlerin sayısı 39’a yükseldi

Son dakika haberi...İsrail ordusunun Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti. Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.

BM OKULUNDA KATLİAM

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat mülteci kampındaki bir Birleşmiş Milletler okulunu vurdu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okul, İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Okulda İsrail katliamından kaçan binlerce yerinden edilmiş Filistinli barınıyordu.

Filistinli yetkililer, Nuseyrat mülteci kampındaki BM okulunda can kaybını 27 olarak bildirdi. Kısa süre sonra aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 32 Gazze sakininin hayatını kaybettiği duyuruldu. Katliamdaki kurbanların sayısı sabah gün ağardığında ise 39'a çıktı.

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