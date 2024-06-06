Son dakika | İsrail’den Gazze’de katliam | Mülteci kampına saldırı: Ölenlerin sayısı 39’a yükseldi

BM OKULUNDA KATLİAM

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat mülteci kampındaki bir Birleşmiş Milletler okulunu vurdu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okul, İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Okulda İsrail katliamından kaçan binlerce yerinden edilmiş Filistinli barınıyordu.

Filistinli yetkililer, Nuseyrat mülteci kampındaki BM okulunda can kaybını 27 olarak bildirdi. Kısa süre sonra aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 32 Gazze sakininin hayatını kaybettiği duyuruldu. Katliamdaki kurbanların sayısı sabah gün ağardığında ise 39'a çıktı.