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Filipinler'de balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 6 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Filipinler’de balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 6 kişi öldü

Filipinler'in Cebu kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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