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Siyonistlerden Han Yunus'ta hava saldırısı! 8 Filistinliyi öldürdüler

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Siyonistlerden Han Yunus’ta hava saldırısı! 8 Filistinliyi öldürdüler

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katlşam devam ediyor. İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'ta bir eve düzenlediği saldırıda ölen 8 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini söyledi.

BİR EVİ HEDEF ALDILAR

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Han Yunus'ta "Muharib" ailesine ait bir evi hedef aldığını ifade etti. Saldırıda evin tamamen yıkıldığını, çevredeki diğer evlerde de hasar oluştuğunu belirten görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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