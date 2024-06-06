Siyonistlerden Han Yunus’ta hava saldırısı! 8 Filistinliyi öldürdüler

BİR EVİ HEDEF ALDILAR

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Han Yunus'ta "Muharib" ailesine ait bir evi hedef aldığını ifade etti. Saldırıda evin tamamen yıkıldığını, çevredeki diğer evlerde de hasar oluştuğunu belirten görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.