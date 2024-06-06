Siyonistlerden Han Yunus'ta hava saldırısı! 8 Filistinliyi öldürdüler
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katlşam devam ediyor. İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
BİR EVİ HEDEF ALDILAR
Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Han Yunus'ta "Muharib" ailesine ait bir evi hedef aldığını ifade etti. Saldırıda evin tamamen yıkıldığını, çevredeki diğer evlerde de hasar oluştuğunu belirten görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
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