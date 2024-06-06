BM’den katil İsrail’in UNRWA okuluna düzenlediği saldırıya kınama!

"GENEL SEKRETER İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ NEDİR?"

Dujarric, "BM Genel Sekreteri bu sabah 2023'te öldürülen 188 BM personelinden 135'inin UNRWA çalışanı olduğunu söyledi. Bugün yine 6 bin yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan bir okulun vurulduğunu görüyoruz. İsrail, okullar, hastaneler, üniversiteler, evler, her şeyi vurdu. Vurmadığı bir yer kalmamış gibi görünüyor. Gazze'de güvenli bir yer olmadığını söylüyorusunuz. İsrail'in de vurmayacağı bir yer yok gibi görünüyor. Genel Sekreter için bir kırmızı çizgi var mıdır?" sorusunu yanıtladı.

Genel Sekreterin "kırmızı çizgi çizme" gibi bir alışkanlığı olmadığını ifade eden Dujarric, Guterres'in çatışmanın sonlanmasını görmek istediğini söyledi.

Dujarric, birçok kez söylediği gibi BM'nin ateşkes, insani yardıma erişim ve esirlerin serbest bırakılmasını istediğini anımsatarak, "BM Genel Sekreteri, diğer çatışmalarda olduğu gibi, bunda da eli tetikte olan kişi değil." mesajını verdi.