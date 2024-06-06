BM'den katil İsrail'in UNRWA okuluna düzenlediği saldırıya kınama!
BM Genel Sekreteri Guterres, katil İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampında yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
HEDEF ALINAN OKUL TEMEL HİZMETLER SAĞLIYORDU
Katil İsrail'in saldırısının Gazze'deki sivillerin ödediği bedelin bir başka korkunç göstergesi olduğunu belirten Dujarric, sığınak olarak kullanılan okulun sivillere temel hizmetler sağlamaya çalıştığını söyledi.
"SALDIRIYI KINIYORUZ"
Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in saldırıyı kınayıp kınamadığının sorulması üzerine ise "Tabii ki saldırıyı kınıyor." vurgusunda bulundu.
Gazze'de hiçbir eğitim hizmeti verilemediğini, UNRWA'nın eğitim hizmeti sağladığı 300 bin çocuğun da bundan mahrum kaldığını, bu nedenle okulların sığınağa dönüştüğüne dikkati çeken Dujarric, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini tekrarladı.
Dujarric, İsrail'in okulda Hamas üyeleri olduğuna ilişkin iddiaları hakkında ise "Başkalarını dinleyebilir haber yapabilir ya da beni dinleyip beni haber yapabilirsiniz. Sizin analizinize bırakıyorum. Söyleyebileceğim şu ki çok sayıda sivil ve çocuk öldü." değerlendirmesinde bulundu.
"GENEL SEKRETER İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ NEDİR?"
Dujarric, "BM Genel Sekreteri bu sabah 2023'te öldürülen 188 BM personelinden 135'inin UNRWA çalışanı olduğunu söyledi. Bugün yine 6 bin yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan bir okulun vurulduğunu görüyoruz. İsrail, okullar, hastaneler, üniversiteler, evler, her şeyi vurdu. Vurmadığı bir yer kalmamış gibi görünüyor. Gazze'de güvenli bir yer olmadığını söylüyorusunuz. İsrail'in de vurmayacağı bir yer yok gibi görünüyor. Genel Sekreter için bir kırmızı çizgi var mıdır?" sorusunu yanıtladı.
Genel Sekreterin "kırmızı çizgi çizme" gibi bir alışkanlığı olmadığını ifade eden Dujarric, Guterres'in çatışmanın sonlanmasını görmek istediğini söyledi.
Dujarric, birçok kez söylediği gibi BM'nin ateşkes, insani yardıma erişim ve esirlerin serbest bırakılmasını istediğini anımsatarak, "BM Genel Sekreteri, diğer çatışmalarda olduğu gibi, bunda da eli tetikte olan kişi değil." mesajını verdi.
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