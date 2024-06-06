Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanından ilk mesaj: Suikastın sebebini açıkladı
Geçtiğimiz ay uğradığı silahlı saldırının ardından ilk defa görüntülü bir mesaj paylaşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, yaşananlardan saldırganı değil muhalefeti sorumlu tutarak “Beni vuran yabancıya karşı kin beslemiyorum” dedi. "Haziran veya temmuz ayı içerisinde kademeli olarak vazifeme dönebileceğim” diyen Fico, saldırıya uğrama sebebini de açıkladı.
Slovakya'da 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico, hastaneden taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj yayınladı. Fico, kendisini yaralayan saldırganı bağışladığını ve haziran veya temmuz ayı içerisinde kademeli olarak görevine dönmeye başlayacağını duyurdu.
"BENİ VURANA KİN BESLEMİYORUM"
Sağlık durumuna ilişkin detay vermeyen fakat saldırının sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Fico, göreve dönmesinin beklenmedik bir durum olduğunu ifade etti. Sakin görünen fakat uzun aralıklarla konuşan Fico, "Beni vuran yabancıya karşı kin beslemiyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşananlardan saldırganı değil muhalefeti sorumlu tutan Fico, "Sonuçta saldırgan sadece kötülüğün ve siyasi nefretin elçisi olmaktan ötesi değil" diye konuştu.
SALDIRI SEBEBİNİ AÇIKLADI
Slovak lider, saldırıya uğrama sebebinin Ukrayna konusunda Avrupa'daki ana akım siyasete zıt bir siyasi görüşe sahip olması olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler getiren Fico, "Bunu söylemek kaba olabilir fakat Avrupa Birliği'nde artık farklı görüşe sahip olma hakkı kalmamıştır" dedi.
Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetmesi ile AB'deki ortaklarıyla ilişkilerin gerildiğini ve kendisi gibi düşünenlerin "Rus ajanı" ilan edilip siyasi olarak marjinalleştirildiğini vurgulayan Fico, liderliğini üstlendiği İstikamet-Sosyal Demokrasi (Smer SD) partisi Eylül 2023'te parlamento seçimlerini kazandığından beri Avrupa Birliği'nde tuhaf muamelelere maruz kaldıklarına dikkat çekti.
14 dakikalık görüntülü mesajında Fico, "Her şey planlandığı gibi giderse haziran veya temmuz ayı içerisinde kademeli olarak vazifeme dönebileceğim" dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Fico, 15 Mayıs'ta ülkenin orta kesimindeki Handlova kasabasında gerçekleştirilen bir hükümet toplantısının ardından kalabalığı selamladığı sırada bir saldırgan tarafından kısa mesafeden açılan ateşle yaralanmıştı. Juraj Cintula isimli 71 yaşındaki saldırganın 4 yerinden yaraladığı Başbakan Fico, Handlova'da yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterle Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Hastanesi'ne nakledilmişti. Slovak Başbakan, burada iki gün arayla iki defa ameliyat edilmişti. Hastaneden geçtiğimiz hafta ayrılan Fico'nun tedavisine Bratislava'daki evinde devam ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!
- Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı
- 1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu
- Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu
- Son hafta devamsızlık yazılır mı? e-Okul devamsızlık girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme
- Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15'de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...