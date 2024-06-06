Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanından ilk mesaj: Suikastın sebebini açıkladı

14 dakikalık görüntülü mesajında Fico, "Her şey planlandığı gibi giderse haziran veya temmuz ayı içerisinde kademeli olarak vazifeme dönebileceğim" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fico, 15 Mayıs'ta ülkenin orta kesimindeki Handlova kasabasında gerçekleştirilen bir hükümet toplantısının ardından kalabalığı selamladığı sırada bir saldırgan tarafından kısa mesafeden açılan ateşle yaralanmıştı. Juraj Cintula isimli 71 yaşındaki saldırganın 4 yerinden yaraladığı Başbakan Fico, Handlova'da yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterle Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Hastanesi'ne nakledilmişti. Slovak Başbakan, burada iki gün arayla iki defa ameliyat edilmişti. Hastaneden geçtiğimiz hafta ayrılan Fico'nun tedavisine Bratislava'daki evinde devam ediliyor.