06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Husiler Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde 3 gemiyi vurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
Husiler Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde 3 gemiyi vurdu

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 gemiyi vurduklarını açıkladı. Öte yandan seri, Husilere bağlı askeri güçlerin, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı askeri operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör