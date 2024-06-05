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İran geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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İran geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

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