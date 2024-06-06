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Son dakika | İspanya İsrail'e açılan soykırım davasına dahil oluyor

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Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Son dakika | İspanya İsrail’e açılan soykırım davasına dahil oluyor

Son dakika haber... İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Uluslararası Adalet Mahkemesi'ndeki Güney Afrika'nın soykırım davasına İspanya da dahil olacak.

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