DSÖ Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Balkhy ve DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğü Acil Durum İletişim Yöneticisi Inas Hamam, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.
Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Balkhy, "Tahliye edilmesi gereken hastaların özel hastanelerde tedavi görmesi gerekiyor." dedi.
Balkhy, barışın sağlanmaması halinde sağlık açısından son derece zorlu durumların yaşanacağının altını çizdi.
AA muhabirinin, tıbbi tahliyeyi beklerken ölenlerin sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Hamam, bu konuda veriye sahip olmadıklarını ve Gazze'deki sağlık bilgi sisteminin "parçalanmış durumda" olduğunu vurguladı.
Hamam, "Tıbbi tahliye için kayıtlı hastaların listesi konusunda Filistin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışıyoruz ancak tahliye edilmeden önce ölen hastaların sayısı veya durumu hakkında bilgiye erişimimiz yok." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...
- Kayıp Kedinin 9 Yıllık Gizemi Çözüldü: Sahte Kimlikle Yaşıyormuş!
- Hamam böcekleri korkudan ters dönecek! Fişek gibi böcek yok eden yöntem
- ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı
- Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr
- Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...
- Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...
- Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
- Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek