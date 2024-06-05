DSÖ Gazze Şeridi’nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

AA muhabirinin, tıbbi tahliyeyi beklerken ölenlerin sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Hamam, bu konuda veriye sahip olmadıklarını ve Gazze'deki sağlık bilgi sisteminin "parçalanmış durumda" olduğunu vurguladı.

Hamam, "Tıbbi tahliye için kayıtlı hastaların listesi konusunda Filistin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışıyoruz ancak tahliye edilmeden önce ölen hastaların sayısı veya durumu hakkında bilgiye erişimimiz yok." diye konuştu.