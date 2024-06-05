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Fransa'da Filistin krizi! Vekiller Meclis'te Filistin renklerine büründü

Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Fransa’da Filistin krizi! Vekiller Meclis’te Filistin renklerine büründü

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Rachel Keke'nin Ulusal Meclis'te Filistin bayrağı açmasının ardından hükümete soru faslına ara verildi.

Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.

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LFI Partisi milletvekilleri oturuma Filistin bayrağı renklerinde kıyafetlerle katılırken, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) üyeleri Fransa bayrağı renklerinde atkı taktı.

MECLİS BAŞKANI OTURUMU DURDURDU

Soru faslı devam ettiği sırada LFI Milletvekili Keke, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışmasını göstermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Muhalif milletvekilleri Keke'yi alkışlarken, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet oturuma ara verdi.

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