05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'deki El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına saldırı | Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
ABONE OL
Katil İsrail kana doymuyor! Gazze’deki El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına saldırı | Çok sayıda yaralı var

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör