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Ateşkes müzakerelerinin gölgesinde katliam! İşgalci bakandan alçak açıklama

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Ateşkes müzakerelerinin gölgesinde katliam! İşgalci bakandan alçak açıklama

Terör devleti İsrail'in işgalci Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin "sadece ateş altında yürütüleceğini" söylerek yeni bir alçaklığa imza attı.

Siyonist medyanın haberine göre, işgalci Gallant, bir savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.

MÜZAKERELERİN GÖLGESİNDE KATLİAM!

Müzakere görüşmelerine rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" süreceği mesajı veren Gallant, "(Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtmişti.

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