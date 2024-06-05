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Blinken ve Guterres, Gazze'de "gecikmeden" ateşkese ulaşılmasının önemine vurgu yaptı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Blinken ve Guterres, Gazze’de gecikmeden ateşkese ulaşılmasının önemine vurgu yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki krizi ele aldıkları görüşmede, bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve bu yolla hem esirlerin serbest bırakılmasının hem de Gazze'ye insani yardımların artmasının önemine vurgu yaptı.

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