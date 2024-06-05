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İsrail Parlamentosu'ndaki 70 vekilden esir takası için imza

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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İsrail Parlamentosu’ndaki 70 vekilden esir takası için imza

İsrail Parlamentosu'ndaki 120 milletvekilinden 70'i, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin, Binyamin Netanyahu hükümetinden yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik mevcut anlaşmayı onaylamasını talep eden imza kampanyasını imzaladı.

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