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ABD, İsrail'den Hizbullah'a karşı gerilimi artırmamasını istedi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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ABD, İsrail’den Hizbullah’a karşı gerilimi artırmamasını istedi

ABD'nin İsrail'e, Hamas'la olası bir esir takası anlaşmasını tamamlamadan Lübnan'daki Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulunduğu bildirildi.

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