Son dakika | ABD Başkanı Biden’dan katil Netanyahu’ya büyük şok: Siyasi varlığını korumak için savaşı genişletti

Washington Post ve diğerlerinin bildirdiğine göre, yönetim başından beri İsrail'in yasal savaşın sınırlarını zorladığını biliyordu. Çatışma ABD ile müttefiklerinin arasını açıyor. 31 Mayıs'ta Biden, savaşı sona erdirecek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak aşamalı bir ateşkes planı hazırladı. Suudi Arabistan'la karmaşık bölgesel anlaşmayı sürdürmeye devam etti. Biden'a yakın bazıları, daha geniş anlaşmaya direnen tek kişinin Netanyahu olduğunu söylüyor.

"SİYASİ VARLIĞINI KORUMAK İÇİN SAVAŞI GENİŞLETTİ"

Başkan bu kadarını söylemeyi reddediyor ancak TIME dergisi Netanyahu'nun savaşı kendi siyasi nedenleriyle uzatıp uzatmadığı sorulduğunda Biden şunu itiraf ediyor: "İnsanların bu sonuca varması için her türlü neden var."