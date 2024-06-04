Son dakika | ABD Başkanı Biden'dan katil Netanyahu'ya büyük şok: Siyasi varlığını korumak için savaşı genişletti
Son dakika haberi... ABD Başkanı Biden Time dergisine, "İnsanların İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi siyasi varlığını korumak için savaşı genişlettiği sonucuna varması için her türlü neden var" dedi. Ayrıca Biden "Netanyahu savaş suçu işledi mi?" sorusuna ise "Bu belirsiz" yanıtını verdi.
Son dakika haberi... ABD Başkanı Biden Time dergisine, "İnsanların İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi siyasi varlığını korumak için savaşı genişlettiği sonucuna varması için her türlü neden var" dedi.
NETANYAHU SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ Mİ?
İsrail güçlerinin Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediği yönündeki soruya Biden, "Bu belirsiz" yanıtını verdi.
Washington Post ve diğerlerinin bildirdiğine göre, yönetim başından beri İsrail'in yasal savaşın sınırlarını zorladığını biliyordu. Çatışma ABD ile müttefiklerinin arasını açıyor. 31 Mayıs'ta Biden, savaşı sona erdirecek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak aşamalı bir ateşkes planı hazırladı. Suudi Arabistan'la karmaşık bölgesel anlaşmayı sürdürmeye devam etti. Biden'a yakın bazıları, daha geniş anlaşmaya direnen tek kişinin Netanyahu olduğunu söylüyor.
"SİYASİ VARLIĞINI KORUMAK İÇİN SAVAŞI GENİŞLETTİ"
Başkan bu kadarını söylemeyi reddediyor ancak TIME dergisi Netanyahu'nun savaşı kendi siyasi nedenleriyle uzatıp uzatmadığı sorulduğunda Biden şunu itiraf ediyor: "İnsanların bu sonuca varması için her türlü neden var."
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