Hamas’tan BM’ye net işgalci İsrail çağrısı: Çocuk katilleri kara listeye...

"HER 10 DAKİKADA BİR ÇOCUK YA ÖLDÜRÜYOR YA DA YARALANIYOR"

"BM'nin raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor. Sürekli devam eden İsrail saldırıları sonucu 14 bin çocuk şehit oldu. Bu sayı, dünyadaki çatışmalarda 4 yıldır öldürülen çocukların sayısını geçiyor" denilen açıklamada, "İsrail, çoğunluğu okul öğrencilerinden oluşan 20'si Gazze Şeridi'nden olmak üzere 200'den fazla çocuğu, hapishanelerde tutarak, onlara karşı en iğrenç cezalandırma, nefret ve intikam politikaları uyguluyor" bilgisine yer verildi.