Hamas'tan BM'ye net işgalci İsrail çağrısı: Çocuk katilleri kara listeye...
Hamas, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, terör devleti İsrail'in çocuklara karşı suç işleyen grupların olduğu "kara listeye" alınmasını istedi.
Hamas, 4 Haziran "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.
"ÇOCUK KATİLLERİNİ KARA LİSTEYE ALIN"
BM'den, "işgalci İsrail'in masum çocuklara karşı suç işleyen grupların bulunduğu 'kara listeye' alınması" talep edilen açıklamada, "Çatışma kurbanı masum çocukların anıldığı günde, İsrail'in faşist saldırılarla en iğrenç suçları ve en korkunç katliamları başta masum çocuklara yönelik olmak üzere işlemeyi sürdürdüğü" vurgulanan açıklamada,"Masum çocuklar hala bu Nazi oluşumunun cinayet ve terörüne doğrudan hedef oluyor" ifadeleri kullanıldı.
"HER 10 DAKİKADA BİR ÇOCUK YA ÖLDÜRÜYOR YA DA YARALANIYOR"
"BM'nin raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor. Sürekli devam eden İsrail saldırıları sonucu 14 bin çocuk şehit oldu. Bu sayı, dünyadaki çatışmalarda 4 yıldır öldürülen çocukların sayısını geçiyor" denilen açıklamada, "İsrail, çoğunluğu okul öğrencilerinden oluşan 20'si Gazze Şeridi'nden olmak üzere 200'den fazla çocuğu, hapishanelerde tutarak, onlara karşı en iğrenç cezalandırma, nefret ve intikam politikaları uyguluyor" bilgisine yer verildi.
Hamas'ın açıklamasında, uluslararası toplum ve çocuk haklarıyla ilgilenen kurumlara, Filistinli çocuklara yönelik insani ve siyasi sorumluluklarını yüklenmeleri, İsrail hapishanelerinde tutulanların serbest bırakılması, saldırı ve cinayetlere karşı çocukların himaye edilmesi ve kurtarılması için, harekete geçme çağrısı yapıldı.
"İşgalcilerin ihlallerinin cezalandırılmasının" önemine işaret eden açıklamada, "Bunlara karşı uluslararası acizlik, sessizlik ve hareketsizlik, bu dünyanın alnına çalınan bir lekedir" değerlendirmesinde bulunuldu.
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