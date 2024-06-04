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İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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İsrail askerleri Batı Şeria’da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının en az 9 bin 25'e yükseldiği belirtildi.

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