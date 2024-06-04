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Gazze'de insanlık dramı! Aksa Şehitleri Hastanesi, en asgari imkanlarla hizmet veriyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Gazze’de insanlık dramı! Aksa Şehitleri Hastanesi, en asgari imkanlarla hizmet veriyor

İsrail ordusunun Refah'a saldırılarının beraberinde getirdiği son göç dalgasıyla birlikte Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesinde tedavi gören hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçtiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, yaptığı açıklamada, "Hasta ve yaralı sayısı yatak kapasitesinin 3 katını aşmış durumda. Bu nedenle hastaneye gelen hasta ve yaralıların çoğu hastane içinde ve dışında yerlerde ve koridorlarda yatmak zorunda kalıyor" dedi.

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