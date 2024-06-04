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Afrika'nın en uzun petrol boru hattı, sınır anlaşmazlığı yüzünden üretime geçemiyor

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Afrika’nın en uzun petrol boru hattı, sınır anlaşmazlığı yüzünden üretime geçemiyor

Nijer ile Beninli yetkililerden oluşan ortak komite, 2 ülke arasında krize dönüşen petrol boru hattı konusundaki sınır anlaşmazlığına bir çözüm bulamadı.

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