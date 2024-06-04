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İsrail savaş uçakları bu gece de Gazze Şeridi'nde bir mülteci kampını bombaladı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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İsrail savaş uçakları bu gece de Gazze Şeridi’nde bir mülteci kampını bombaladı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın İsrail savaş uçakları tarafından vurulması soncu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

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