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Güney Afrika’da fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Güney Afrika’da fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

Güney Afrika’nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Sosyal medyada paylaşılan fırtına görüntülerinde devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapandığı görüldü.

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