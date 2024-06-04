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Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez kaya ve toprak örnekleri toplandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Ay’ın karanlık yüzünden ilk kez kaya ve toprak örnekleri toplandı

Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği "Çang'ı 6" keşif aracının kaya ve toprak örnekleri toplama işlemini tamamladığı bildirildi. Sonraki aşamada örnekler yörüngedeki dönüş mekiğine aktarılacak ve dönüş mekiği örnekleri Dünya'ya getirecek.

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