İsrail alev alev! Hizbullah'ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı
Gazze'de soykırım düzenleyen işgalcilerle çatışma halinde olan Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyini roketlerle vurdu ve bölgede yangınlar çıktı. Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi. İran roketleri ile İsrail'in kuzeyini hedef alan Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle yangınlar durmadan tekrarlanıyor. Birçok noktada tahliyelerin gerçekleştiği yangında bazı evler yanarken havadan ve karadan müdahale eden İsrailli ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.
İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.
İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.
YANGINLAR TEKRARLADI
"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi. Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.
YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİNDEKİ EVLER YANDI
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona'ya atılan füzeler sonrası bazı evlerde çıkan yangın sebebiyle İsrailli yetkililer söndürme çalışması yaptı.
BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLMESİ İSTENDİ
Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi.
İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi.
Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.
Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.
Öte yandan ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.
Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.
Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.
İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi, yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından pazar günü atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekmişti.
Ynet'in bir başka haberinde Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin yanı sıra 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği ve Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edilmişti.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için gece boyunca çalıştığını ve bunun Celile bölgesindeki birçok ana yolun kapanmasına yol açtığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü başlayan yangınların çoğu kontrol altına alındı, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı, en az bir ev alevler nedeniyle hasar gördü.
LÜBNAN HİZBULLAHI VE İSRAİL ÇATIŞMALARI
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
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