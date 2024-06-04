İsrail alev alev! Hizbullah’ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı

YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için gece boyunca çalıştığını ve bunun Celile bölgesindeki birçok ana yolun kapanmasına yol açtığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü başlayan yangınların çoğu kontrol altına alındı, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı, en az bir ev alevler nedeniyle hasar gördü.