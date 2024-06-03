Kan emici Netanyahu kendi vatandaşına da acımıyor! İsrailli katliam kabinesi üyesinden itiraf: Çabalarımızı baltalıyor
Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, ateşkes için çalışmalarının gölgesinde Netanyahu alçaklığı devam ediyor. Terör devleti İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi, katil Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin salıverilmesine ilişkin çabaları baltaladığını bildirdi.
Siyonist kanalına konuşan ismi açıklanmayan Savaş Kabine Üyesi, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıların sürmesine yönelik yaptığı açıklamalarıyla olası bir esir takası mutabakatına ilişkin çabaları baltaladığını söyledi.
"NETANYAHU ÇALIŞMALARI BALTALIYOR"
Üye, "Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı açıklamaların sızdırılması, çatışmaların yeniden başlatılması niyetine ilişkindi." dedi.
Üye ayrıca, katil Netanyahu'nun açıklamalarının sızdırılmasının, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a olası anlaşmayı bozmasına yönelik bir "davet" olduğunu iddia etti.
Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüş, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız." demişti.
Gazze Şeridi'nde 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.
BİDEN, ATEŞKES TEKLİFİNİ DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.
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