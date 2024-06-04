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Siyonist plan! Terör devleti İsrail 25 adet F-35 satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Siyonist plan! Terör devleti İsrail 25 adet F-35 satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı

Gazze'deki insanlık dışı katliama ilk günden bu yana el veren ABD yeni bir skandala imza attı. Terör devleti İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın almasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ABD'den 25 adet F-35 alacağı belirtildi.

SİYONİST PLAN!

Tel Aviv yönetimine F-35 satışına öngören anlaşmanın taraflarca imzalandığı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında uçakların 2028'den itibaren İsrail'e teslimatına başlanacağı ve her yıl 3 veya 5 uçağın teslim edildiği kaydedildi.

PARASI ABD'NİN ASKERİ YARDIMLARINDAN ÖDENECEK

Terör devleti İsrail'in alacağı F-35'lerin parası olan yaklaşık 3 milyar doların ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı askeri yardımdan karşılanacağı aktarıldı.

KATLİAMA EL VERİYORLAR

Tel Aviv yönetimi bu anlaşma öncesinde ABD'ye 50 adet F-35 siparişi vermişti. Bugüne kadar bu uçakların 36'sı İsrail'e teslim edildi.

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.

ABD İŞGALCİLERE 26 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİNİ ONAYLAMIŞTI

Washington yönetimi buna ek olarak nisan ayında İsrail'e 26 milyar daha yardım paketini onaylamıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in en büyük silah destekçisi olarak ABD öne çıkıyor.

Gazze'de katliam yapan İsrail'in bu saldırın çoğunda ABD bombalarını kullandığı biliniyor.

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