ABD Başkanı Biden ve katil Netanyahu’dan ateşkes oyunu! Bibi kana doymuyor: Gazze’ye saldırıları durdurmayacağız

"BİDEN, İSRAİL'İN ÖNERİSİNİ DUYURDU"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Biden'ın açıkladığı taslak ile kendi önerileri arasında "bazı boşlukların olduğu" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Kirby, şunları söyledi:

"Hangi boşluklara referans verdiğinizi bilmiyorum. İsrail'den bazı farklı açıklamaları gördüm ancak İsrail Dışişleri Bakanı'nın da söylediği gibi bu, İsrail'in önerisidir ve (Biden'ın) İsrailliler ile üzerinde çalıştığımız bu öneriyi doğru şekilde aktardığından da eminiz. Dolayısıyla konuşacak herhangi bir boşluk olduğunu sanmıyorum."

Kirby, İsrail'in Hamas'ı yok etme "misyonunu" ABD olarak her zaman tanıdıklarını ve bu konuda aynı düşündüklerini kaydederek, Biden'ın şu an önceliğinin 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın taraflarca kabul edilmesi olduğunu aktardı.

Hamas yetkililerinin, cuma günkü ateşkes önerisine ilk tepkilerinin olumlu olduğunu hatırlatan Kirby, hem İsrail'in hem de Hamas'ın bu anlaşma etrafında uzlaşmasının ve bir an önce 6 haftalık geçici ateşkes sürecinin başlamasının önemine işaret etti.

"Şu anda top Hamas'ın sahasında, perşembe gecesi öneri kendilerine yazılı olarak iletildi. Bunu kabul etmeliler. Bu öneri, Gazze halkı için de İsrail halkı için de olumlu, şimdi artık ilerlemeleri gerekiyor." diyen Kirby, Hamas'ın teklifi kabul etmesini umduklarını, sonrasında taraflar arasında yapılacak müzakerelerle kalıcı ateşkese giden yolun açılabileceğini belirtti.