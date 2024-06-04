ABD Başkanı Biden ve katil Netanyahu'dan ateşkes oyunu! Bibi kana doymuyor: Gazze'ye saldırıları durdurmayacağız
Katil İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak soykırımlarını sürdürürken, ABD ile Tel Aviv yönetimi arasında "Ateşkes" oyunu yaşanıyor. ABD Başkanı Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan ateşkes tekfini duyurmuştu. ABD yönetimi önerinin İsrail'den geldiğini belirtse de İsrail Başbakanı Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi. Öte yandan G7 ülkelerinin liderleri, Biden’ın ateşkes planına tam destek verdiklerini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecini ve taraflar arasındaki tartışmaları değerlendirdi.
Kirby, ABD Başkanı Biden'ın cuma günü detaylarını kamuoyuna duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes taslağının "İsrail'e ait teklif" olduğunu ancak süreci Amerikan kamuoyu nezdinde daha etkili anlatmak ve ABD'nin de rolüne vurgu yapmak amacıyla öneriyi Biden'ın açıkladığını belirtti.
"ŞİMDİ BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇME ZAMANI"
Cuma günü Biden'ın duyurduğu anlaşma taslağı üzerinde Tel Aviv ile çalıştıklarını ve taslağın İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Kirby, Biden'ın konuşmasından önce İsrail tarafıyla görüştüklerini ve kamuoyuna açıklanmayan bazı ilave başlıkların da bulunduğunu kaydetti.
Kirby, Hamas'ın yeniden bir 7 Ekim saldırısı düzenleyemeyecek noktaya baskılandığını ve Refah'ta Hamas liderlerinin üzerinde baskı kurulduğunu dile getirerek, "Ancak şu an, bir sonraki aşamaya geçme zamanı. 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilsin, bazı esirler serbest bırakılsın, 600 tır yardım (Gazze'ye) girsin, ondan sonra ikinci aşama olan kalıcı ateşkese doğru ilerleyebiliriz." diye konuştu.
"BİDEN, İSRAİL'İN ÖNERİSİNİ DUYURDU"
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Biden'ın açıkladığı taslak ile kendi önerileri arasında "bazı boşlukların olduğu" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Kirby, şunları söyledi:
"Hangi boşluklara referans verdiğinizi bilmiyorum. İsrail'den bazı farklı açıklamaları gördüm ancak İsrail Dışişleri Bakanı'nın da söylediği gibi bu, İsrail'in önerisidir ve (Biden'ın) İsrailliler ile üzerinde çalıştığımız bu öneriyi doğru şekilde aktardığından da eminiz. Dolayısıyla konuşacak herhangi bir boşluk olduğunu sanmıyorum."
Kirby, İsrail'in Hamas'ı yok etme "misyonunu" ABD olarak her zaman tanıdıklarını ve bu konuda aynı düşündüklerini kaydederek, Biden'ın şu an önceliğinin 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın taraflarca kabul edilmesi olduğunu aktardı.
Hamas yetkililerinin, cuma günkü ateşkes önerisine ilk tepkilerinin olumlu olduğunu hatırlatan Kirby, hem İsrail'in hem de Hamas'ın bu anlaşma etrafında uzlaşmasının ve bir an önce 6 haftalık geçici ateşkes sürecinin başlamasının önemine işaret etti.
"Şu anda top Hamas'ın sahasında, perşembe gecesi öneri kendilerine yazılı olarak iletildi. Bunu kabul etmeliler. Bu öneri, Gazze halkı için de İsrail halkı için de olumlu, şimdi artık ilerlemeleri gerekiyor." diyen Kirby, Hamas'ın teklifi kabul etmesini umduklarını, sonrasında taraflar arasında yapılacak müzakerelerle kalıcı ateşkese giden yolun açılabileceğini belirtti.
NETANYAHU: 42 GÜN ARA VEREBİLİRİZ AMA SAVAŞI DURDURMAYIZ
İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın açıkladığı taslakla ilgili, esir takası ve ateşkes teklifinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söylemişti. Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız." ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu, Meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı.
Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşlukların" olduğunu öne sürmüştü.
ABD, BİDEN'IN GAZZE İÇİN ATEŞKES TEKLİFİNİ BMGK'DE KARAR TASARISIYLA DESTEKLEYECEK
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) karar tasarısıyla destekleyeceğini duyurdu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, tasarıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ABD'nin bugün üye ülkelerin müzakere etmesi için Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını destekleme niyetiyle bir karar tasarısı sunduğunu bildiren Greenfield, bölgede de olmak üzere bazı lider ve hükümetlerin Biden'ın duyurduğu teklifi desteklediğine dikkati çekti.
Greenfield, BMGK üyelerinin de bu teklifin uygulanmasını desteklemeleri çağrısında bulundu.
Teklifin hızlı bir şekilde uygulanmasının hemen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi, krizin sonlandırılması için yol haritası oluşturulması ve uluslararası destekli yeniden inşa planının önünün açılmasını sağlayacağını ifade eden Greenfield, "Nihai olarak da İsrail'in güvenliğini ve Gazzeli sivillerin rahatlamasını sağlayacak şekilde savaşın sonlanmasına yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.
Greenfield, BMGK'nin Hamas'ın teklifi kabul etmesi konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirterek, "Konsey üyeleri bu fırsatı kaçırmamalı. Tek bir sesle konuşarak teklifi desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.
KARAR TASARISI BİDEN'IN TEKLİFİNE DESTEK İSTİYOR
AA'nın ulaştığı karar tasarısında Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara dikkati çekilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu teklif memnuniyetle karşılanıyor.
Hamas'a teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılan karar tasarısında, böylelikle hemen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi, krizin sonlandırılması için yol haritası oluşturulması ve uluslararası destekli yeniden inşa planının sağlanacağı ifade ediliyor.
Karar tasarısında, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanırken, BMGK ve BM üyelerinden destek talep ediliyor.
İki devletli çözüme destek verilen karar tasarısında, konunun takip edileceğine işaret ediliyor.
Üye ülkelerin yerel saatle yarın 09.30'a kadar karar tasarısıyla ilgili görüşlerini bildirmelerinin talep edildiği belirtildi.
CEZAYİR DE KARAR TASARISI SUNMUŞTU
Cezayir de 29 Mayıs'ta İsrail'in Refah'ta acilen saldırılarına son vermesi talep edilen karar tasarısını müzakereler için BMGK üyelerine göndermişti.
ABD'nin karar tasarısını sunmasının ardından, Cezayir'in süreci tekrar gözden geçirceğine işaret ettiği belirtildi.
Cezayir'in karar tasarısında, tüm tarafların saygı duyacağı acil bir ateşkes talep ediliyor.
Karar tasarısında İsrail'e "acilen" Refah'ta askeri saldırı ve diğer faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılıyor.
Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, bu çerçevede uluslararası hukuka uymanın önemine dikkati çekiliyor.
Karar tasarısında BMGK'nin 2712, 2720 ve 2728 sayılı kararlarına uyulması isteniliyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları anımsatılan karar tasarısında, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması kınanıyor.
BİDEN'IN GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI: G7 LİDERLERİNDEN TAM DESTEK
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu ateşkes planına tam destek verdiklerini bildirdi.
"ARKASINDA DURACAĞIZ"
G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiride, "G7 liderleri olarak, Başkan Biden tarafından ortaya konulan Gazze'de acil bir ateşkesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze genelinde dağıtılacak insani yardımların sürekli şekilde artırılmasını ve de İsrail'in güvenlik çıkarları ile Gazze'deki sivillerin güvenliğinin temin edildiği, krizin kalıcı olarak sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı anlaşmayı tam olarak destekliyoruz ve arkasında duracağız." ifadesi kullanıldı.
Bildiride, "Hamas'ı, İsrail'in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye çağırıyoruz ve Hamas üzerinde nüfuz sahibi olan ülkelerden de bunu yapmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz." denildi.
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