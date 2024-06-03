Suriye lideri Beşar Esad’ın eşi öldü mü? Esma Esad’ın öldüğü iddialarına yanıt geldi

ESMA ESAD'A KANSER TEŞHİSİ KONDU

Esad'ın eşi Esma Esad'a 21 Mayıs'ta akut lösemi (AML) teşhisi kondu. Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada Esma Esad'a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda 'Akut miyeloid lösemi' teşhisi konduğu belirtildi.

Esma Esad'ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı bildirildi.