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Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi öldü mü? Esma Esad'ın öldüğü iddialarına yanıt geldi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Suriye lideri Beşar Esad’ın eşi öldü mü? Esma Esad’ın öldüğü iddialarına yanıt geldi

Suriye'de mazlumları hedef alan ve ülkeyi kana bulayan Suriye rejimin başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi ve bu söylemler sosyal medyada hızla yayıldı. İran kaynaklarına dayandırılan "Esma Esad öldü" iddialarına Suriye kaynaklarından yalanlama geldi. Esma Esad'ın sağlık durumuna ilişkin dolananan bu iddialar ise kafa karışıklığına neden oldu.

Suriye rejiminin lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hakkındaki iddialar gündeme damga vurdu. Esma Esad'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

ESMA ESAD'A KANSER TEŞHİSİ KONDU

Esad'ın eşi Esma Esad'a 21 Mayıs'ta akut lösemi (AML) teşhisi kondu. Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada Esma Esad'a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda 'Akut miyeloid lösemi' teşhisi konduğu belirtildi.

Esma Esad'ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı bildirildi.

ÖLDÜ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada İran haber ajansı IRNA'ya dayandırılarak yayılan haberlerde Esma Esad'ın lösemi sebebiyle bugün öldüğü iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

Ancak Suriye kaynakları Esad'ın öldüğü iddialarını yalanladı.Ölüm İddiası sonrası "Esma Esad" Sosyal medaya gündem oldu. 2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.

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