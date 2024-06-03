Çin Zelenskiy’nin Rusya’ya diplomatik ve askeri destek iddialarını reddetti

ZELENSKIY'NİN İDDİALARI

Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Zelenskiy, Pekin yönetiminin, Rusya'nın konferansı engellemeye yönelik çabalarına destek olmak için etki sahibi olduğu ülkelerin liderleri ve yetkililerine baskı yaptığını ileri sürmüştü

Ukrayna lideri, "Rusya, Çin'in bölgedeki etkisini ve Çin diplomatlarını kullanarak, konferansı engellemek için elinden geleni yapıyor." diye konuşmuştu.

Çin gibi bağımsız büyük bir ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde bir araca dönüşmesinin talihsizlik olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu, yalnızca Rusya'ya destek vermek değil, savaşa destek vermek anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın silah ve mühimmatının bir kısmının Çin'den gelen unsurlar olduğunu ileri sürmüştü. Ukrayna lideri, Rus silah bileşenlerinin ve ikili kullanıma sahip ürünlerinin yüzde 60'ın da ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini kaydetmişti.

ÇİN, KONFERANSA KATILMAYACAK

Çin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da yapılması planlanan Ukrayna Barış Konferansı'na, toplantının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için düzenlenecek bir barış konferansının hem Rusya hem Ukrayna tarafından tanınması, tüm tarafların eşit katılımının sağlanması ve bütün barış planlarının tartışılması gerektiğini belirterek, Moskova yönetiminin davet edilmediği toplantının bu beklentileri karşılamadığını savunmuştu.

Sözcü Mao, "Çin'in savunduğu ve uluslararası toplumun beklentisi olan ilkeler ile toplantının organizyonu arasındaki mesafe nedeniyle Çin'in konferansa katılması mümkün olmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.