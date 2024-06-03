Çin Zelenskiy'nin Rusya'ya diplomatik ve askeri destek iddialarını reddetti
Pekin yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Çin'in, Rusya'ya destek için İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamaları için diğer ülkelere baskı yaptığı iddiasını reddetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in İsviçre'nin ilk Ukrayna Barış Konferansı'nı düzenlemesini önemsediğini ve başından beri İsviçre, Ukrayna ve diğer taraflarla iletişimde olduğunu belirtti.
Zelenskiy'nin bazı Çinli diplomatların, Rusya adına, üçüncü ülkeleri konferansa katılması için ikna etmeye çalıştığına dair iddiasına yanıt veren Sözcü Mao, "Çin'in konferansa dair tutumu dürüst ve adil. Bizim tutumumuz herhangi bir üçüncü tarafı veya İsviçre'yi hedef almıyor. Hegemonya ve güç siyaseti Çin'in diplomatik üslubu değildir. Çin diğer ülkelere baskı yapmıyor." dedi.
Mao, Zelenskiy'nin Rusya'nın silah ve mühimmatının bir kısmında Çin'den gelen unsurlar olduğu iddiasına ilişkin ise "Çin, Ukrayna krizini çıkaran veya ona taraf olan bir ülke değil. Biz barış görüşmelerini teşvik ediyoruz. Çatışmanın herhangi bir tarafına silah sağlamıyoruz, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ZELENSKIY'NİN İDDİALARI
Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Zelenskiy, Pekin yönetiminin, Rusya'nın konferansı engellemeye yönelik çabalarına destek olmak için etki sahibi olduğu ülkelerin liderleri ve yetkililerine baskı yaptığını ileri sürmüştü
Ukrayna lideri, "Rusya, Çin'in bölgedeki etkisini ve Çin diplomatlarını kullanarak, konferansı engellemek için elinden geleni yapıyor." diye konuşmuştu.
Çin gibi bağımsız büyük bir ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde bir araca dönüşmesinin talihsizlik olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu, yalnızca Rusya'ya destek vermek değil, savaşa destek vermek anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.
Zelenskiy ayrıca Rusya'nın silah ve mühimmatının bir kısmının Çin'den gelen unsurlar olduğunu ileri sürmüştü. Ukrayna lideri, Rus silah bileşenlerinin ve ikili kullanıma sahip ürünlerinin yüzde 60'ın da ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini kaydetmişti.
ÇİN, KONFERANSA KATILMAYACAK
Çin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da yapılması planlanan Ukrayna Barış Konferansı'na, toplantının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını bildirmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için düzenlenecek bir barış konferansının hem Rusya hem Ukrayna tarafından tanınması, tüm tarafların eşit katılımının sağlanması ve bütün barış planlarının tartışılması gerektiğini belirterek, Moskova yönetiminin davet edilmediği toplantının bu beklentileri karşılamadığını savunmuştu.
Sözcü Mao, "Çin'in savunduğu ve uluslararası toplumun beklentisi olan ilkeler ile toplantının organizyonu arasındaki mesafe nedeniyle Çin'in konferansa katılması mümkün olmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.
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