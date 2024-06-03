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Pakistan’da maden faciası! Çok sayıda kişi boğularak can verdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Pakistan’da maden faciası! Çok sayıda kişi boğularak can verdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 11 kişi boğularak hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgede mart ayında yine bir maden ocağında patlama yaşanmış ve 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldiğini bildirdi. Olayda 11 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini ifade eden Baloch, tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlık yapıldığını aktardı.

YAKIN ZAMANDA BENZER FACİA YAŞANDI

Eyalet yetkilileri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. Belucistan eyaletindeki başka bir maden ocağında mart ayında yaşanan patlamada 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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