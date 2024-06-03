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Doğu Asya'da gerilim tavan! Güney Kore'den net mesaj: Kuzey Kore'ye cevap vermeye hazırız

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Doğu Asya’da gerilim tavan! Güney Kore’den net mesaj: Kuzey Kore’ye cevap vermeye hazırız

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, ülkesinin Kuzey Kore'nin kışkırtmalarına güçlü cevap vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, Güney Kore'nin BM Güvenlik Konseyi'nin haziran ayı için dönem başkanı olması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook HwangGüney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang

Son günlerde Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesi dahil bazı büyük kışkırtmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Hwang, aynı zamanda ülkesine içinde "çöp" bulunan balon gönderildiğini anımsattı.

"KUZEY KORE'YE GÜÇLÜ BİR CEVAP VERMEYE HAZIRIZ"

Hwang, "Kuzey Kore'nin kışkırtmalarına güçlü cevap vermeye hazırız." diyerek, gerekli olması halinde BM Güvenlik Konseyi'ni de toplayacaklarını belirtti.

Kuzey Kore'ye ilişkin durumun giderek kötüleştiğini ancak BM Güvenlik Konseyi'nde değişiklik olmadığını ifade eden Hwang, aynı zamanda Kuzey Kore'nin ülkesini "yabancı düşman" ilan ettiğini anımsattı.

Hwang, Kuzey Kore'nin nükleer politikası ve söylemlerinin de saldırganlaştığını ve tehlikeli olduğunu belirterek, Güney Kore'nin bu çerçevede cevap vermeye hazır olduğunu yineledi.

Tutumlarının istikrarlı olduğunu, hiçbir koşul olmadan diyolağa açık olduklarını belirten Hwang, Kuzey Kore'ye gerekli insani yardımı sağlamaya da hazır olduklarını söyledi.

ASKERİ ANLAŞMA ASKIYA ALINMIŞTI

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşması'nı kendi tarafından askıya almayı planladığını duyurmuştu.

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