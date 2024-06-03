Doğu Asya’da gerilim tavan! Güney Kore’den net mesaj: Kuzey Kore’ye cevap vermeye hazırız

Hwang, Kuzey Kore'nin nükleer politikası ve söylemlerinin de saldırganlaştığını ve tehlikeli olduğunu belirterek, Güney Kore'nin bu çerçevede cevap vermeye hazır olduğunu yineledi.

Tutumlarının istikrarlı olduğunu, hiçbir koşul olmadan diyolağa açık olduklarını belirten Hwang, Kuzey Kore'ye gerekli insani yardımı sağlamaya da hazır olduklarını söyledi.