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Manisa'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu bıçakladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Manisa’da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu bıçakladı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu bıçakla göğsünden yaraladı. Olayın ardından K.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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