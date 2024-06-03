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İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddiası

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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İsrail’in Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği iddiası

İsrail'in, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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