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Katil İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerine yönelik saldırısında 10 Filistinli öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Katil İsrail ordusunun, Gazze’nin orta kesimlerine yönelik saldırısında 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki iki mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

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