Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yusuf Makamı’na baskın düzenledi

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden katil sürüsünün Yusuf Makamı'na zorla girmesine Filistinliler tepki gösterdi. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Askerler geri çekilmeden önce de Nablus'un doğusundaki çok sayıda mahalleye baskın düzenleyerek, Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.

Bölgede zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuldu.