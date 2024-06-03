İsrail'den Hamas itirafı! Mossad'ın eski direktörü "acı gerçek" diyerek duyurdu: Hamas Ve İslami Cihad’ı yenemeyiz

"ESİRLER SİYASİ DÜZENLEMELER OLMADAN DÖNEMEZLER"

Yatom, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde askeri olarak varlık gösterdiğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamındaki askeri varlığına rağmen, Hamas ve İslami Cihad askeri hareketlerle yenilgiye uğratılamaz. Esirler, siyasi düzenlemeler olmadan askeri baskıyla geri dönemezler." değerlendirmesinde bulundu.