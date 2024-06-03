İsrail'den Hamas itirafı! Mossad'ın eski direktörü "acı gerçek" diyerek duyurdu: Hamas Ve İslami Cihad’ı yenemeyiz
İşgal devleti İsrail Gazze'deki katliamlarını sürdürürken Hamas siyonistlerle karşı saldırılarına var gücüyle devam ediyor. İşgalcilere dünyanın dört bir yanından tepkiler dinmezken Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'un Hamas'a ilişkin itiraf gibi sözleri gündeme damga vurdu. Yatom, "Acı gerçek" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında Hamas ile İslami Cihad askeri manevralarla yenilemeyeceğini yazdı.
İsrail'in Maarev gazetesinde "Acı gerçek: Hamas ile İslami Cihad askeri manevralarla yenilemez" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında Yatom, "Kuzeyde (Lübnan) ve güneyde (Gazze) savaş hedeflerine ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.
"HİZBULLAH BELDELERİMİZİ YOK EDİYOR"
Hizbullah'ın kuzeyde İsrail beldelerini yıktığına vurgu yapan Yatom, "İsrailli esirlerin çoğu hâlâ Gazze tünellerinde, yerinden edilmiş binlerce İsrailli evlerine dönmekten çok uzakta ve Hizbullah kuzeydeki beldelerimizi yok ediyor." dedi.
"ESİRLER SİYASİ DÜZENLEMELER OLMADAN DÖNEMEZLER"
Yatom, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde askeri olarak varlık gösterdiğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamındaki askeri varlığına rağmen, Hamas ve İslami Cihad askeri hareketlerle yenilgiye uğratılamaz. Esirler, siyasi düzenlemeler olmadan askeri baskıyla geri dönemezler." değerlendirmesinde bulundu.
"UCM ANTİSEMİTİST"
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) antisemitist olmakla suçlayan Yatom, "Fransa ve Almanya da, Lahey'deki Yahudi karşıtı mahkemenin savcısının başbakan (Binyamin Netanyahu) ve savunma bakanı (Yoav Gallant) hakkındaki gözaltı emri çıkarma kararını destekliyor." eleştirisinde bulundu.
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