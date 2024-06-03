Gazze’de insanlık dışı soykırım! Can kaybı sayısı 36 bin 479’a yükseldi

CAN KAYBI SAYISI 36 BİNİ AŞTI

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 479'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777'ye yükseldiği bildirildi.