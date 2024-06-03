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Gazze'de insanlık dışı soykırım! Can kaybı sayısı 36 bin 479'a yükseldi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Gazze’de insanlık dışı soykırım! Can kaybı sayısı 36 bin 479’a yükseldi

Terör devleti İsrail’in 241 gündür aralıksız saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 479’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777’ye yükseldi.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Katil İsrail ordusu çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin Filistinlilerin üstüne bomba yağdırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 40 Filistinlinin öldüğü, 150 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI 36 BİNİ AŞTI

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 479'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777'ye yükseldiği bildirildi.

REFAH'TA 1 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, 1 milyondan fazla Filistinlinin güvenli bölge olması gereken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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