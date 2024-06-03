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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Son dakika haberine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

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