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İsrail alev alev! Hizbullah'ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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İsrail alev alev! Hizbullah’ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı

Gazze'de soykırım düzenleyen işgalcilerle çatışma halinde olan Lübnan Hizbullahİsrail'in kuzeyini roketlerle vurdu ve bölgede yangınlar çıktı. Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi. İran roketleri ile İsrail'in kuzeyini hedef alan Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle yangınlar durmadan tekrarlanıyor. Birçok noktada tahliyelerin gerçekleştiği yangında bazı evler yanarken havadan ve karadan müdahale eden İsrailli ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

YANGINLAR TEKRARLADI

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi. Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİNDEKİ EVLER YANDI

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona'ya atılan füzeler sonrası bazı evlerde çıkan yangın sebebiyle İsrailli yetkililer söndürme çalışması yaptı.

LÜBNAN HİZBULLAHI VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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