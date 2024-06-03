İsrail alev alev! Hizbullah’ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı

LÜBNAN HİZBULLAHI VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.