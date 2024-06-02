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UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov sordu eski ABD başkanı Donald Trump cevapladı: Filistin'de savaşı durduracağım

Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov sordu eski ABD başkanı Donald Trump cevapladı: Filistin’de savaşı durduracağım

Gazze'deki insanlık dışı İsrail katliamına ilk günden bu yana el veren ABD Başkan Joe Biden ve yönetimine Donald Trump'tan net cevap geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump UFC 302'de Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi. Nurmagomedov, Trump'a "Filistin'deki savaşı durduracağını biliyorum" dedi. Trump ise buna karşılık, "Durduracağız. Savaşı durduracağım." ifadelerini kullandı.

New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında jüri tarafından suçlu bulunan eski Başkan Donald Trump, dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) maçını canlı takip etmek üzere gittiği salonda izleyiciler tarafından alkışlandı.

ABD ile terör devleti İsrail, her geçen gün Gazze'deki katliamı daha da perçinliyor.

KHABIB İLE TRUMP BİR ARAYA GELDİ

UFC Dünya Şampiyonu Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC 302'de eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

TRUMP: FİLİSTİN SAVAŞINI DURDURACAĞIM

Kasım 2024 seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump, "Filistin savaşını durduracağım" dedi.

KAMERALARA SAMİMİ POZLAR

Khabib Nurmagomedov ile Trump kameralara samimi pozlar verirken ikili arasında geçen diyalog oldukça dikkat çekti.

Khabib, Trump'a doğru eğilirken "Filistin'deki savaşı durduracağınızı biliyorum." dedi.

Trump ise Khabib'e "Durduracağız. Savaşı durduracağım." şeklinde cevap verdi.

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