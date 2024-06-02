İşgalci İsrail 80 Filistinli gazeteciyi alıkoydu! Tehdit, gözaltı, işkence...
Terör devleti İsrail'in katil güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 80 Filistinli basın mensubunu alıkoyduğu veya gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aylar önce başladığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gözaltına alınan gazetecilere ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
TEHDİT, GÖZALTI, ALIKOYMA...
Katil İsrail güçlerinin Filistin halkı aleyhinde devam eden "soykırım"ın yanı sıra saldırı, tehdit, gözaltı, alıkoyma eylemlerini tırmandırdığı vurgulandı.
49 GAZETECİ HALA KATİL DEVLETİN ELİNDE!
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 80 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı ya da alıkoyduğu; 49'unun hala İsrail güçleri tarafından tutulduğu ifade edildi.
Son olarak El Halil'de Bilal Tavil ve Mahmud Fatafata isimli gazetecilerin gözaltına alındığı ve tutukluluk sürecinin "soruşturmanın tamamlanması" bahanesiyle 9 Haziran'a kadar uzatıldığı aktarıldı.
Gözaltına alınan 4 kadın gazeteciden İhlas Savalha, Büşra Tavil ve Esma Hariş'in "idari tutuklu", Rula Hasaneyn'in ise "provakasyon" bahanesiyle tutulduğu belirtildi.
Kadın gazeteci Sümeyye Cevabira'nın da "ev hapsinde" tutulduğu bilgisi verildi.
Gazze'de ise 12 gazetecinin zorla kaybedildiği, çoğunluğunun 16 Kasım'da Şifa Hastanesine düzenlenen ve yaklaşık 10 gün süren baskın sırasında alıkonulduğu da kaydedildi.
Açıklamada, işgalci İsrail'in idari tutuklamayı, "gizli bir dosyanın varlığı"nı bahane ettiği, ancak bunu basın mensuplarının faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol ve denetim aracı olarak kullandığına dikkati çekildi.
Basın mensuplarının da gözaltında işkence, aç bırakma, sağlık alanında işlenen sistemli suçlar gibi her türlü cezalandırılmaya maruz kaldığı ifade edildi.
Filistin Esirler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kurumlara, İsrail'in alıkoyduğu ve gözaltına aldığı gazeteciler konusunda sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.
İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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