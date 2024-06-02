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Belçika'da mayısta 23 gün yağmur yağdı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Belçika’da mayısta 23 gün yağmur yağdı

Belçika'da geçen ayın 23 günü yağışlı geçtiği, güneş ışığının sadece 140 saat görüldüğü belirtildi.

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