Maldivler'de siyonistlere geçit yok! İsraillilerin ülkeye girişini yasaklanıyor
7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdıran işgalci İsrail, gözünü mazlumların sığınağı olan Refah’a dikti. Katil İsrail, geçtiğimiz gün (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Onlarca mazlum, yanarak şehit oldu. Katil İsrail’e tepkiler çığ gibi büyürken son olarak Maldivler'den büyük bir adım geldi. Hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı. işte detaylar...
İşgalci israil, 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor.
Terör devleti İsrail, çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi acımasızca katlediyor.
Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki kamp da İsrail saldırılarının hedefi oldu, çadır kentte 45 mazlum yanarak can verdi.
Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken son olarak Maldivler'den büyük bir adım geldi.
Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.
Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.
Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.
Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.
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