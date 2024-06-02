Maldivler’de siyonistlere geçit yok! İsraillilerin ülkeye girişini yasaklanıyor

Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken son olarak Maldivler'den büyük bir adım geldi.



Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.