Katil İsrail’e Fransa şoku! Silah firmalarının Paris Eurosatory Fuarı’na katılması yasaklandı







Katil İsrail, geçtiğimiz gün (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Onlarca mazlum, yanarak şehit oldu. Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.