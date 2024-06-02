Katil İsrail’e Fransa şoku! Silah firmalarının Paris Eurosatory Fuarı’na katılması yasaklandı
Terör devleti İsrail, geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024)Refah'taki Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak 45 mazlumun yanarak can vermesine neden olmuştu. Yaşanan katliam nedeniyle katil israil'e tepkiler yankılanmaya devam ederken bir tepki de Fransa'dan geldi. Buna göre, İsrailli şirketlerin Paris Eurosatory silah ve savunma sanayii Fuarı’na katılmasını yasakladı. Konuya ilişkin Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail'e Refah'taki operasyonlarını durdurması çağrısında bulunduğu bir dönemde İsrail şirketlerini fuarda ağırlanmayacağı” bildirdi. İşte detaylar...
Katil İsrail, geçtiğimiz gün (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Onlarca mazlum, yanarak şehit oldu. Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Fransa Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılar dolayısıyla önümüzdeki ay Paris yakınlarındaki Villepinte'da düzenlenecek olan Eurosatory silah ve savunma sanayii fuarına İsrailli şirketlerin katılmasını yasakladı.
FRANSA'DAN İSRAİL ŞİRKETİNE YASAK
Eurosatory'nin organizatörlerin bir sözcüsü e-posta yoluyla, "Hükümet yetkililerinin aldığı bir kararın ardından Eurosatory 2024 salonunda İsrail standı olmayacak." ifadeleriyle İsrail'in fuara katılmasının yasaklandığını duyurdu.
"REFAH'TAKİ OPERASYONLARINI DURDURMASI ÇAĞRISINDA..."
Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanının (Emmanuel Macron) İsrail'e Refah'taki operasyonlarını durdurması çağrısında bulunduğu bir dönemde İsrail şirketlerini fuarda ağırlanmayacağını" bildirdi.
EUROSATORY'YE 2 BİNDEN FAZLA FİRMA İŞTİRAK EDECEK
Yasaktan önce İsrail'den 74'e yakın sanayi şirketinin etkinliğe katılması bekleniyordu. 17-21 Haziran tarihleri arasında Paris'in kuzeyindeki Villepinte'de düzenlenecek olan uluslararası savunma ve kara güvenliği fuarı Eurosatory'ye 2 binden fazla firma iştirak edecek.
MACRON SALDIRILARI DURDURMASINI İSTEMİŞTİ
Fransız Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz haftan İsrail'in, Refah katliamının ardından İsrail'e tepki göstermiş ve saldırıları durdurmasını istemişti.
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